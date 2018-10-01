"شوقي" يتفقد البروفات النهائية للملتقى العربي اﻷول ﻷنشطة مدارس الدمج

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجه بعد زيارته للمدينة الشبابية مباشرة إلى قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ لتفقد العروض والبروفات النهائية للملتقى العربي اﻷول ﻷنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية.





وشاهد شوقي، مجموعة من عروض أداء طلاب التربية الفكرية، وقام بتحفيز وتشجيع الطلاب، مؤكدًا على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع يشارك الفئة ذات القدرات الخاصة والمواهب العالية المستوى.





ثم التقى شوقي، بوفد من طلاب دولة البحرين مرحبًا بهم فى جمهورية مصر العربية متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق فى حياتهم.





جدير بالذكر أن الهدف من الملتقى هو تنمية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة فنيًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا وإعدادهم للاندماج داخل المجتمع والتواصل الجيد بينهم وبين اﻵخرين.





وفي سياق آخر استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي النعيمي وزير دولة البحرين في مطار شرم الشيخ الدولي لحضور الملتقي العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.