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"التعليم" عن التقديم لمدرسة الضبعة النووية: "نختار الطلاب بميزان حساس"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
التعليم عن التقديم لمدرسة الضبعة النووية: نختار الطلاب بميزان حساس
وزارة التعليم
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، على بدء الدراسة في مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، قائلًا إن الإقبال على التقدم لهذه المدرسة فاق التوقع.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية dmc مساء الأحد، أنه تقدم للالتحاق بالمدرسة 1600 طالب يتم اختيار 75 طالبًا فقط، ويتم تخصيص 40% من الطلاب من محافظة مطروح.

وأشار إلى أنهم أجروا الاختبارات على 300 طالب من بين 1600 طالب، لافتًا إلى أن الاختبارات مماثلة لطلاب المدارس العسكرية، متابعًا: "نختار الطلاب بميزان حساس، ومجمعهم في الإعدادية يتراوح بين من 94% إلى 99%".
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