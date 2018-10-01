ثروت سويلم يكشف عن رسالة مرتضى منصور لـ"الكاف"

علق ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية بيراميدز: "المفترض أن تتعامل مع الأهلي والزمالك برؤية أخرى وكنت أتمنى أن يكون الحوار من اللجنة الأوليمبية أفضل من ذلك".

وأضاف: "مرتضى منصور قدم التماس لاتحاد الكرة وموجه للاتحاد الأفريقي على قرار إيقافه والذي يجب تقديمه خلال 72 ساعة".

وتابع :"منصور أوصل رسالة للكاف بالتزامه بقراراته من أجل تخفيفه أو إلغاؤه".

واختتم سويلم تصريحاته قائلاً: "الأهلي ألغى الدعوات الخاصة لحضور المباريات ويجب على الجمهور شراء تذاكر مباراة الفريق أمام وفاق سطيف عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وذلك منعا لما حدث في مباراة حوريا الغيني".