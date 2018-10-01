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"المقرحي" يروي قصة حلاق نصب على المواطنين في 38 مليون جنيه

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:20 ص
المقرحي يروي قصة حلاق نصب على المواطنين في 38 مليون جنيه
المقرحي
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بداية ظهور ما يطلق عليهم "المستريح" كانوا تجار عملة، ثم انتقلوا إلى أخذ الأموال من الناس بدعوى اعطائهم فوائد عالية.

وأشار "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن هناك شخص يعمل "حلاق" حصل من المواطنين على 38 مليون جنيه بدعوى استثماراهم، وإعطائهم فائدة تصل إلى 30%.

ولفت إلى أن من ضمن العدد الضخم الذي اعطوا أموالهم للحلاق ونصب عليهم، هناك 4 فقط بلغوا عنه، مضيفًا: "الناس أدته فلوسهم، وبردو عندهم طمع أن فلوسهم ترجع ومش عايزين يبلغوا عنه".

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