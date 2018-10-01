بعد بعثرة الأموال على فتيات الليل.. أيمن نور يطلب تمويل جديد لـ قناة الشرق
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن قيام الهارب إلى تركيا أيمن نور، بطلب تمويل جديد لقناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والهارب إلى بريطانيا، بعد أن أضاع أموال التمويلات السابقة على بنات الليل والساقطات وسهراتة الحمراء في كباريهات اسطنبول.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن أيمن نور قرر تخفيض رواتب العاملين بالقناة بنسبة 50% باستثناء الفتى المدلل معتز مطر الذراع الأيمن له والذي شارك مالك القناة في نزواتة الليلية ضاربا عرض الحائط بمطالب المعدين والمخرجين والفنيين الذين يعانون صعوبة الحياة في بلاد السفاح أردوغان وبدأوا يتسولون في شوارع أنقرة
وأضاف طوالة، إن نور طلب من أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية المتعاون معها في تشوية صورة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد بسرعة امداده بمبلغ 10 ملايين دولار لتغطية مصاريف القناة التي تواجه الإفلاس خوفا من اندلاع ثورة جديدة داخل القناة تكشف كواليس الفساد داخل قناة الشرق الإخوانية.
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