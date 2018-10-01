"أديب" عن عودة الصيادين: الإدارة السياسية لا تترك مواطن مصري في خطر
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:26 صهدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على عودة الصيادين المصريين، قائلا: "الدولة قالت هترجعكم.. ورجعتكم".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الإدارة المصرية لم تعد تترك مواطن مصري في خطر، منوهًا بأن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 9 مليون مواطن، ولكن دولتنا لا تترك أحد.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الإدارة المصرية لم تعد تترك مواطن مصري في خطر، منوهًا بأن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 9 مليون مواطن، ولكن دولتنا لا تترك أحد.
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