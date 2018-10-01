"أديب" عن عودة الصيادين: الإدارة السياسية لا تترك مواطن مصري في خطر



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الإدارة المصرية لم تعد تترك مواطن مصري في خطر، منوهًا بأن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 9 مليون مواطن، ولكن دولتنا لا تترك أحد.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على عودة الصيادين المصريين، قائلا: "الدولة قالت هترجعكم.. ورجعتكم".