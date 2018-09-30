ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الجمارك تكشف أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:34 م
الجمارك تكشف أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل .

وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، حصلت "الفجر" على نسخة منه، قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بداية من أول أكتوبر ولمدة شهر، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
الجمارك تكشف أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر
المزيد عن: سعر الدولار الجمركي الدولار الجمركي الاقتصاد المصري أسعار العملات أخبار مصر أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 11:30:02 PM