الجمارك تكشف أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر





وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، حصلت "الفجر" على نسخة منه، قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بداية من أول أكتوبر ولمدة شهر، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي.





ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل .