رئيس "القومية للأسمنت": الحد الأدنى للمرتبات بالشركة 7 آلاف جنيه

قال محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن أجور العاملين في الشركة في الحساب الختامية لعام 2017 تقدر بحوالي 355 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات في القومية للأسمنت 7 آلاف جنيه والأقصى 17 آلاف جنيه.



وأضاف "رضوان" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن الشركة تحقق خسائر متتالية منذ عام 2013 وحتى الاَن، لافتًا إلى أن الخسائر العام الماضي وصلت إلى مليار و392 مليون جنيه، أما هذا العام وصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.



وأشار رئيس الشركة القومية للأسمنت، إلى أن التكاليف الصناعية المرتفعة للشركة أقل من أسعار البيع في السوق، موضحًا أن هناك 370 جنيهًا خسائر في كل طن أسمنت يتم بيعه.



وأردف: "أوقفنا تشغيل الأفران في شهر نوفمبر 2017 لوقف نزيف الخسائر، ولو كان القرار اتخذ قبل عام كان سيتم توفير 2 مليار جنيه".

