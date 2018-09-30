وفاء عامر ورانيا فريد شوقي.. أفضل ممثلات دور ثان في مهرجان همسة للآداب والفنون





أعلنت إدارة الدورة السادسة لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون ، والتي تحمل اسم وحش الشاشة "فريد شوقي"، والمقامة حاليًا على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون بالهرم، فوز الفنانة سلوى محمد علي بجائزة أفشل ممثلة دور ثان عن دورها في مسلسل "طايع".

كما فازت أسماء أبواليزيد بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن مسلسل "ليالي أوجيني"، والفنانة رانيا فريد شرقي بنفس الجائزة عن دورها في "عوالم خفية"، والفنانة وفاء عامر عن دورها في "نسر الصعيد".