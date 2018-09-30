5 لاعبين يطرقون أبواب الرحيل عن الأهلي في يناير





أيام قليلة ويدق سوق الانتقالات الشتوية الأبواب ليعلن انتقال لاعب من ناد إلى أخر، حيث تشهد جميع الأندية في العالم حركة انتقالات كبيرة للاعبين فيه لربغتهم في تدعيم الصفوف سواء للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية أو البقاء في المراكز الأربعة الأولى أو المنافسة على اللقب.





وعلى الرغم من انضمام مجموعة كبيرة من اللاعبين إلى أندية عديدة منهم من تمكن في حجز في مكان أساسي والأخر يجلس على مقاعد البدلاء، والطرف الأخير لا يشارك ويكتفي بالتدريبات فقط.





وفي هذا التقرير نستعرض خلاله أبرز اللاعبين الذين يطرقون أبواب الرحيل عن الأهلي في يناير :-





صبري رحيل

بات صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأحمر قريبا من الرحيل عن النادي في يناير المقبل، عقب خروج اللاعب من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث استبعده من جميع المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم.





أحمد الشيخ

خرج هداف الدوري في الموسم قبل الماضي من حسابات المدرب الفرنسي هذا الموسم، ولم يشارك مع الفريق الأحمر في أي مباراة رسمية حتى الآن، ليصبح الشيخ أقرب اللاعبين القريبين من الرحيل عن النادي في يناير.





أحمد علاء

تعاقد الأهلي مع مدافع الداخلية السابق في الصيف الماضي مقابل 10 مليون جنيه، لكنه لم يحظى بثقة المدرب الفرنسي، والذي استبعده تماما من حساباته ولم يشركه في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وطلب اللاعب من الجهاز الفني بالرحيل عن الفريق في يناير للحصول على فرصة المشاركة، في ظل عدم قناعة المدرب الفرنسي بقدراته.





عمرو جمال

يبدو أن أيام عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر في الأهلي معدودة في ظل عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الحالي ووضعه على قائمة الانتظار لعدم قناعة المدرب الفرنسي به.

ومن المؤكد أن يرحل جمال عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته لتواجد الثلاثي صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو.





عمرو بركات

يعد عمرو بركات واحدا من اللاعبين القريبين للغاية من الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، لعدم قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد بالإضافة إلى عدم الحاجة له لوجود أكثر من لاعب في مكانه وهو ما يعزز من حظوظ رحيله عن القلعة الحمراء في أقرب وقت.



