أودي تكشف عن أيقونتها "SQ2" الجديدة قبل تدشينها في معرض باريس
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:21 م
كشفت أودي بشكل مبكر عن SQ2 الرياضية الجديدة قبل معرض باريس 2018 الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل، وإكتفت الشركة بصورة واحدة على أن نشاهد السيارة بشكل أفضل خلال المعرض.
تمتلك السيارة بفئتها عالية الأداء محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 296 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام دفع رباعي، كما أن تسارعها من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية فقط وسرعتها القصوى تبلغ 250 كم/س.
من الخارج السيارة مطابقة للفئة الأساسية من Q2 مع إضافة شعار قسم S الرياضي في الشبك الأمامي وإضافة مداخل هواء أكبر وجنوط أكبر مقاس 18 إنش، الشركة لم تكشف بعد عن صور للخلفية ولكن الصور التجسسية أكدت أنها ستتوفر بأربعة عوادم. أودي لم تغير شيئاً في داخلية السيارة سوى إضافة مقاعد جديدة من نوع فاخر من الجلد بتصميم رياضي.
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