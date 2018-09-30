ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أودي تكشف عن أيقونتها "SQ2" الجديدة قبل تدشينها في معرض باريس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:21 م
أودي تكشف عن أيقونتها SQ2 الجديدة قبل تدشينها في معرض باريس
أودي SQ2
طباعة
 
كشفت أودي بشكل مبكر عن SQ2 الرياضية الجديدة قبل معرض باريس 2018 الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل، وإكتفت الشركة بصورة واحدة على أن نشاهد السيارة بشكل أفضل خلال المعرض.

تمتلك السيارة بفئتها عالية الأداء محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 296 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام دفع رباعي، كما أن تسارعها من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية فقط وسرعتها القصوى تبلغ 250 كم/س.

من الخارج السيارة مطابقة للفئة الأساسية من Q2 مع إضافة شعار قسم S الرياضي في الشبك الأمامي وإضافة مداخل هواء أكبر وجنوط أكبر مقاس 18 إنش، الشركة لم تكشف بعد عن صور للخلفية ولكن الصور التجسسية أكدت أنها ستتوفر بأربعة عوادم. أودي لم تغير شيئاً في داخلية السيارة سوى إضافة مقاعد جديدة من نوع فاخر من الجلد بتصميم رياضي.
المزيد عن: معرض باريس عربيه عربية عربيات سياره سيارة اودي الجديدة سيارة سيارات اودي سيارات اودي السيارات اخبار السيارات Audi SQ2 Audi
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:40:05 PM