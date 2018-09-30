أودي تكشف عن أيقونتها "SQ2" الجديدة قبل تدشينها في معرض باريس

كشفت أودي بشكل مبكر عن SQ2 الرياضية الجديدة قبل معرض باريس 2018 الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل، وإكتفت الشركة بصورة واحدة على أن نشاهد السيارة بشكل أفضل خلال المعرض.





تمتلك السيارة بفئتها عالية الأداء محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 296 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام دفع رباعي، كما أن تسارعها من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية فقط وسرعتها القصوى تبلغ 250 كم/س.



