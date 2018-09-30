افتتاح فرع جديد لبنك مصر بمركز جهينة في سوهاج

افتتح عدد من مسؤولي بنك مصر بمحافظة سوهاج، اليوم، أحدث فروع البنك بمركز جهينة، ليرتفع عدد الأفرع في المحافظة إلى 14 فرعًا.





حضر الافتتاح؛ جمال عبد القادر محمد حسانين مدير عام منطقة فروع سوهاج، ونواب مدير عام منطقة سوهاج، وإبراهيم بدوي، والسيد عبد الشافي عويضة، ومدير فرع جهينة أحمد حلمي الحواشي.





ويعد الفرع من أكبر الفروع بصعيد مصر، تطبيقا لخطة البنك في الانتشار بكافة أنحاء الجمهورية، وتيسيرًا على العملاء، وتقديم كافة الخدمات المصرفية لأهالي المدينة.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات إدارة البنك العليا بقيادة محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعادل فوزي رئيس قطاع المناطق والفروع، وعادل عبد اللطيف نائب رئيس قطاع المناطق والفروع.





ويضم مركز جهينة، المدينة الصناعية الخامسة في سوهاج، ويتم إنشاء مجمع صناعات مواد بناء، ومصنع أسمنت بها باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويعد الاستثمار الأكبر بمحافظة سوهاج وجنوب الصعيد.



