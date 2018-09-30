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اليوم.. محافظ القليوبية يدشن حملة فيروس "سي" ببنها استجابة لمبادرة "السيسي"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:23 ص
اليوم.. محافظ القليوبية يدشن حملة فيروس سي ببنها استجابة لمبادرة السيسي
اللواء علاء مرزوق - محافظ القليوبية
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محمد نبيل
 
يدشن اللواء علاء مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، حملة فيروس "سي" من أمام المركز الطبي بمدينة بنها أمام الإسعاف.

وأكد استعداد المحافظة لبدء تنفيذ الحملة لـ50 مليون مواطن في مصر، ومستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الرقم المستهدف سيقف التاريخ عاجزا أمامه، حيث تمثل الفرصة الذهبية للمواطنين لينعموا بعيشة صحية كريمة، بعيدًا عن هذا الفيروس الخطير الذي ينتج عنه أمراض كثيرة أولها الأورام الخبيثة.

كما يتوجه المحافظ، لقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها، للمشاركة في ندوة تنظمها كلية الطب.
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