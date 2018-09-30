اعتقال 17 شخصا متهمين بسرقة "أجهزة" من متاجر أبل في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة فى الولايات المتحدة اعتقال 17 شخصًا على صلة بسرقة تستهدف متاجر شركة أبل فى 19 مقاطعة فى ولاية كاليفورنيا التى تسببت فى خسارة أكثر من مليون دولار، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع تمت سرقة إلكترونيات قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات من متجر "بالو ألتو" فى ولاية كاليفورنيا فى أقل من 12 ساعة أثناء إطلاق iPhone XS فى نهاية الأسبوع.





وفى يومين، سرق اللصوص هواتف آيفون وأجهزة كمبيوتر وإلكترونيات بقيمة 107،000 دولار، وتأتى السرقتان فى متجر بالو ألتو آبل بعد إطلاق iPhone XS و iPhone XS Max فى الأسبوع الماضى والذى جذب العملاء للذهاب لمتاجر أبل خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وقال المدعى العام زافيير بيسيرا فى بيان، "إن المتهمين دخلوا المخازن فى مجموعات كبيرة وهم يرتدون قبعات على رؤوسهم ويجمعون منتجات معروضة"، وفى بعض الحالات تمكنت المجموعة من الاستيلاء على أكثر من 20،000 دولار كاش.





وتم القبض على سبعة أشخاص بالغين فى 25 سبتمبر وتم حجزهم فى سجن مقاطعة ألاميدا، وصدرت مذكرات توقيف بحق تسعة مشتبه بهم آخرين.



