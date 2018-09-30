غدا.. محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

تستأنف غداً الإثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 اخرين فى أحداث مسجد الاستقامة.





وحددت المحكمة جلسة اليوم لفض أحراز القضية وسماع شهود الاثبات الرائد محمد محمود احمد والمقدم سعيد احمد وضم دفترين احوال وقيد القضايا قسم شرطة الجيزه عن يومى 22 ،23 يوليو 2013 كطلب الدفاع.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".



