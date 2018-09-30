تسجيل حضور طلاب "هندسة الزقازيق" بالبصمة الإليكترونية (فيديو)



قال الدكتور علاء عطا، عميد هندسة بجامعة الزقازيق، إن فكرة تسجيل حضور الطلاب بالبصمة الإليكترونية فكرة أحد المعيدين بقسم الميكانيكا، وكانت الفكرة في البداية تتمثل في إعداد بصمة إلكترونية للشهادات أو إفادات الكلية لمنع تزويرها.



وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن فكرة تسجيل حضور الطلاب الكترونيًا ستبدأ بكلية الهندسة في البداية، وبعد ذلك ستطبق في كلية الطب، ومن ثم تعميمها في جامعة الزقازيق بالكامل.



