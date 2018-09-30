مرسيدس AMG تغيّر إسم سيارتها الخارقة إلى One

بعد أشهر من إستخدام لقب Project One للسيارة الخارقة الجديدة من مرسيدس AMG، اعلن القسم بشكل رسمي أن النسخة الإنتاجية من السيارة الإختبارية سيطلق عليها One.





هذا الأسبوع شهد إقامة عرض خاص وحصري لملاك السيارة الذين قاموا بطلبها بشكل مسبق، وقامت مرسيدس بعرض نسخة نهائية من السيارة امامهم وهي إحدى النسخ الـ 275 التي سنتجتها والتي تكلف 2.6 مليون دولار للسيارة الواحدة والتي ستصل لملاكها إبتداءً من العام 2019.



