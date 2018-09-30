ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرسيدس AMG تغيّر إسم سيارتها الخارقة إلى One

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:34 م
مرسيدس AMG تغيّر إسم سيارتها الخارقة إلى One
طباعة
 
بعد أشهر من إستخدام لقب Project One للسيارة الخارقة الجديدة من مرسيدس AMG، اعلن القسم بشكل رسمي أن النسخة الإنتاجية من السيارة الإختبارية سيطلق عليها One.

هذا الأسبوع شهد إقامة عرض خاص وحصري لملاك السيارة الذين قاموا بطلبها بشكل مسبق، وقامت مرسيدس بعرض نسخة نهائية من السيارة امامهم وهي إحدى النسخ الـ 275 التي سنتجتها والتي تكلف 2.6 مليون دولار للسيارة الواحدة والتي ستصل لملاكها إبتداءً من العام 2019.

يذكر أن مهندسين من فريق الفورمولا ون التابع لمرسيدس قد عملوا على One التي ستحتوي أيضاً على محرك فورمولا ون وهو V6 سعة 1.6 لتر تيربو بقوة تتجاوز 1000 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط.
المزيد عن: مرسيدس عربيه عربية عربيات سياره سيارة مرسيدس الخارقة سيارة سيارات مرسيدس سيارات السيارات اخبار السيارات Project One ONE Mercedes AMG mercedes AMG
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 8:00:12 PM