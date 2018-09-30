"التعليم" عن مدرسة الضبعة النووية بمطروح: "اختارنا أحسن طلاب في مصر للدراسة فيها"

علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، على بدء الدراسة في مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، قائلًا: "بدأنا في هذا النوع الفريد من المدارس، واختارنا أحسن طلاب في مصر للدراسة فيها".



