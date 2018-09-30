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"التعليم" عن مدرسة الضبعة النووية بمطروح: "اختارنا أحسن طلاب في مصر للدراسة فيها"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:33 م
التعليم عن مدرسة الضبعة النووية بمطروح: اختارنا أحسن طلاب في مصر للدراسة فيها
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، على بدء الدراسة في مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، قائلًا: "بدأنا في هذا النوع الفريد من المدارس، واختارنا أحسن طلاب في مصر للدراسة فيها".

وأكد "مجاهد"، خلال تصريحاته لـ فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذا النوع من المدارس هو تكنولوجيا المستقبل، لافتًا إلى أنه تم إجراء اختبارات للطلاب للالتحاق بالمدرسة، متابعًا: "والطلاب خيرة شباب مصر".
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