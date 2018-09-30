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الرياض – السعودية | حريق هائل في محول كهرباء بنجران (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:53 م
الرياض – السعودية | حريق هائل في محول كهرباء بنجران (فيديو)
صورة تعبيرية
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تمكن الدفاع المدني بنجران، من إخماد حريق اندلع، اليوم الأحد، في محول كهربائي بحي أبا السعود.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إخماد "مدني نجران" للحريق في وسط الشارع.

المصدر:- صحيفة الرياض


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