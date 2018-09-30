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اضراب عام بفلسطين ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:52 م
اضراب عام بفلسطين ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي
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وكالات
 

دعا الفلسطينيون إلى إضراب عام، يوم غد الأثنين، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تأييدا لاحتجاج ينظمه عرب إسرائيل ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.


ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل، وفقا لوكالة "رويترز".

ولن يكون لهذا الإضراب سوى تأثير محدود على البلاد ككل لأن غدا الأثنين عطلة للأغلبية اليهودية بمناسبة الاحتفال بما يعرف بعيد المظلة.


وقالت جماعات في الأراضي الفلسطينية إن المدارس والجامعات والمقار الحكومية والمتاجر ستغلق أبوابها تضامنا مع هذا الاحتجاج، وواجه هذا القانون انتقادات قوية في الداخل وأثار غضبا بين السكان العرب الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.


وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل لجنة لاقتراح قانون جديد لاسترضاء منتقدي القانون ولكن لم يتم إقرار أي تعديلات منذ إجازته في يوليو تموز قبل فترة وجيزة من بدء الكنيست عطلته الصيفية، وسيستأنف الكنيست جلساته في منتصف أكتوبر.


وقال النائب الإسرائيلي السابق محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل إنه تمت الدعوة لهذا الإضراب بالتنسيق مع "كل الفصائل على الساحة الفلسطينية".


وأضاف: "الإضراب رسالة إلى العالم أن قضية العنصرية وقضية الأبرتاهيد (الفصل العنصري) لا يمكن التعاطي معها قضية داخلية وإنما يجب أن تشغل كل الدنيا".

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