بالأرقام.. محمد صلاح خارج نطاق الخدمة مع ليفربول محليا وأوروبيا

تشعر جماهير الكرة العربية بالقلق تجاه الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي هبط مستواه بشكل واضح ويفتقر حاليًا لحاسة التهديف حيثُ لم يسجل سوى 3 أهداف فقط مع الريدز خلال 7 مباريات في الدوري حتى الآن.









شارك محمد صلاح في تعادل فريق ليفربول مع تشيلسي، أمس السبت، وقام يورجن كلوب بإخراجه من الملعب خلال الدقيقة (66) ودخل مكانه شيردان شاكيري وبدت علامات الحزن وعدم الرضا على وجه "مو" الذي يتعرض حاليًا لانتقادات بسبب مستوى المنخفض وعدم تسجيل الأهداف.









لم تكن بداية صلاح هذا الموسم مُبشرة للجميع على عكس العام الماضي؛ كما تحدث البعض عن وجود خلاف وغيرة بين ماني وصلاح وظهر ذلك خلال مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري عندما تجاهل السنغالي تمرير الكرة لصلاح الذي كان في موضع جيد يسمح له بالإنفراد بالمرمى وتسجيل هدف.









أصبحت إصابة صلاح في نهائي كييف أمام ريال مدريد بدوري الأبطال علامة فارقة في مستوى اللاعب، فبعد ذلك لم يكن "مو" الذي يعرفه الجميع حتى مع منتخب مصر في كأس العالم كان يبدو عليه الإرهاق البدني والفني فقد يكون "استنزف" بالكامل خلال مشوار الريدز الموسم الماضي بالدوري والبطولات الأخرى.









- صلاح × البريميرليج:

في الموسم الحالي؛ شارك صلاح أساسيًا في 7 مباريات وسجل 3 أهداف وله أسيست وحيد، بينما موسم 2017/18 في أول 7 مباريات لعب "مو" 6 مواجهة أساسيًا وسجل 4 أهداف وله أسيست واحد.









- صلاح × دوري الأبطال:

شارك صلاح مع ليفربول في مباراة باريس سان جيرمان مدة "85" دقيقة ولم يسجل أهداف أو يصنع وقدم أداء باهت ونال انتقادات كثيرة عقب انتهاء اللقاء الذي انتهى للريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.









ويترقب عشاق الريدز مشاهدة ما سيقدمه صلاح خلال المباريات المقبلة، فهل سيعود لمستواه الطبيعي أما يُثبت مقولة أنه نجم الموسم الواحد ولن يتألق مجددًا؟



