منظمة الأعراف: اللهفة هي سبب نقص الحليب‎

أكد حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب بمنظمة الأعراف، على أنّ إنتاج الحليب في تونس مستمر على نفس الوتيرة، معتبرا بأن النقص يعود إلى اللهفة وإلى البيع المشروط.





كما أشار العيفي، إلى أن تونس تقوم بإنتاج مليوني لترا يوميا، في ظل استهلاك يتراوح بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 ألف لتر.



