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منظمة الأعراف: اللهفة هي سبب نقص الحليب‎

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:12 م
منظمة الأعراف: اللهفة هي سبب نقص الحليب‎
حليب
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مروى الجلاصي
 
أكد حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب بمنظمة الأعراف، على أنّ إنتاج الحليب في تونس مستمر على نفس الوتيرة، معتبرا بأن النقص يعود إلى اللهفة وإلى البيع المشروط.

كما أشار العيفي، إلى أن تونس تقوم بإنتاج مليوني لترا يوميا، في ظل استهلاك يتراوح بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 ألف لتر.

و يذكر بأن هذه الفترة، تسجل نقصا في توفر مادة الحليب المعلب على مستوى المساحات التجارية، خاصة الحليب نصف الدسم المدعوم من طرف الدولة، في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى توريد كميات لتعديل السوق التي تتوفر على مخزون تعديلي يناهز 22 مليون لتر.
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