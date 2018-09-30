الرياض – السعودية | بدء التقديم على الوظائف الصحية الشاغرة بالجامعة الإسلامية

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بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين (رجال -نساء) في المركز الطبي الجامعي، عن طريق المسابقة الوظيفية. وذكرت أن التقديم للمواطنين والمواطنات فقط وسيكون إلكترونيًا عن طريق بوابة التوظيف على موقع الجامعة الإلكتروني خلال الفترة من 20-26 محرم الحالي.





وأوضحت بأن مسميات الوظائف الشاغرة للرجال هي: طبيب استشاري أمراض باطنية، طبيب استشاري أسنان، طبيب نائب إخصائي عيون، طبيب نائب أشعة، طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة، طبيب نائب طب نفسي، طبيب نائب جراحة، طبيب نائب أطفال، طبيب نائب عظام، طبيب نائب مسالك بولية، طبيب مقيم طب عام، طبيب مقيم صدرية، طبيب مقيم طب عام، طبيب مقيم جلدية. أما الوظائف الصحية النسائية هي: طبيب نائب نساء وولادة، طبيب نائب أطفال، طبيب نائب نساء وولادة، طبيب مقيم طب عام، طبيب نائب جلدية.





وبينت بأنه يشترط لوظائف الاستشاريين الحصول على درجة الدكتوراه أو الزمالة في مجال التخصص، ويشترط لوظائف الطبيب النائب الحصول على درجة الماجستير في التخصص، ويشترط لوظائف الطبيب المقيم الحصول على الدرجة الجامعية في مجال التخصص واجتياز فترة التدريب اللازم.





المصدر:- صحيفة الرياض



