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بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:28 م
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا
بابا الفاتيكان
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وكالات
 

صلى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأحد، من أجل سكان جزيرة "سولاسى " الإندونيسية التى ضربها زلزال عنيف، أعقبه موجات مد بحرى عاتية "تسونامى" أسفرا عن مصرع 832 شخصا حتى الآن.

 

وأفادت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- التى بثت النبأ أن بابا الفاتيكان صلى من أجل المصابين ومن فقدوا منازلهم ووظائفهم، ومن يعملون فى جهود الإغاثة، وذلك فى أعقاب صلاة "الأحد " الاعتيادية.

 

يشار إلى أن سلطات الإغاثة فى إندونيسيا أعلنت أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع بشكل كبير، مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة جراء دمار الطرق ووسائل الاتصال، وانعزال قرى ساحلية بأكملها.

 

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