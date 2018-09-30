بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:28 موكالات
صلى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم
الأحد، من أجل سكان جزيرة "سولاسى " الإندونيسية التى ضربها زلزال عنيف،
أعقبه موجات مد بحرى عاتية "تسونامى" أسفرا عن مصرع 832 شخصا حتى الآن.
وأفادت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية-
التى بثت النبأ أن بابا الفاتيكان صلى من أجل المصابين ومن فقدوا منازلهم ووظائفهم،
ومن يعملون فى جهود الإغاثة، وذلك فى أعقاب صلاة "الأحد " الاعتيادية.
يشار إلى أن سلطات الإغاثة فى إندونيسيا
أعلنت أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع بشكل كبير، مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة
جراء دمار الطرق ووسائل الاتصال، وانعزال قرى ساحلية بأكملها.