بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

صلى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأحد، من أجل سكان جزيرة "سولاسى " الإندونيسية التى ضربها زلزال عنيف، أعقبه موجات مد بحرى عاتية "تسونامى" أسفرا عن مصرع 832 شخصا حتى الآن.

وأفادت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- التى بثت النبأ أن بابا الفاتيكان صلى من أجل المصابين ومن فقدوا منازلهم ووظائفهم، ومن يعملون فى جهود الإغاثة، وذلك فى أعقاب صلاة "الأحد " الاعتيادية.

يشار إلى أن سلطات الإغاثة فى إندونيسيا أعلنت أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع بشكل كبير، مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة جراء دمار الطرق ووسائل الاتصال، وانعزال قرى ساحلية بأكملها.