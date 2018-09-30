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إسرائيل توافق على إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:14 م
إسرائيل توافق على إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا
معبر الجولان
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وكالات
 

وافقت السلطات الإسرائيلية، على إعادة فتح معبر الجولان الحدودي مع سوريا، الذي ظل مغلقًا في السنوات الأخيرة، بسبب تفاقم النزاع في جارتها.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت، عبرموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن "وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان أعطى الضوء الأخضر لإعادة فتح بوابة ألفا عند معبر القنيطرة، لتتمكن الأمم المتحدة من استعادة نشاطها في المنطقة".

 

ولم يوضح البيان تاريخ تنفيذ القرار، وأبرز أن الأمر رهن قرار سوريا بفتح بوابة برافو، عل الجانب السوري من المعبر.

 

ويأتي إعلان فتح المعبر بعد يوم من تأكيد الحكومة السورية، انتهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، مع الأردن في 10 أكتوبر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات.

وكان جيش نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، استعاد في يوليو الماضي السيطرة على المعبر الحدودي الذي كان في قبضة فصائل المعارضة، وباشرت الورش الفنية بعدها أعمال الترميم في المعبر، وإصلاح الطرقات الموصلة إليه من مدينة درعا، عاصمة محافظة درعا.

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