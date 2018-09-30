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مباحث الدقهلية: لا صحة لسرقة أعضاء طفل الجمالية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:12 م
مباحث الدقهلية: لا صحة لسرقة أعضاء طفل الجمالية
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سالي رضوان
 
نفي رئيس البحث الجنائي بأمن الدقهلية اللواء محمد شرباش ما تردد عن سرقة أعضاء الطفل المقتول خلف مستشفى الجمالية مؤكدا قتله متاثرا باصاباته بطعنات متفرقة بالرقبة والبطن. 

وانتقل فريق من النيابة العامة بالجمالية في الدقهلية لمعاينة جثمان الطفل المتغيب أمس يوسف حماده جبريل، والذي عثر عليه مقطوع الرأس ومفتوح البطن خلف مستشفى الشريفي.

وكانت حالة من الذعر سادت بين الأهالي الذين تجمهروا حول الجثة ومنزل الطفل، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين والقصاص من القتلة وخاطفي الأطفال. 

وانتقلت قوة أمنية من رئاسة مركز الجمالية إلى موقع الحادث، وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

ولا تزال تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري وسماع اقوال اسرة القتيل.
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