ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على محافظات المرحلة الأولى في حملة "مسح فيروس سي"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:12 م
تعرف على محافظات المرحلة الأولى في حملة مسح فيروس سي
وزير الصحة - صورة أرشيفية
طباعة
عبدالرحمن صلاح
 
تنطلق غدًا الاثنين، المرحلة الأولى من المسح القومي للكشف عن المصابين بفيروس سي، والتي تستهدف في نهاية المراحل الثلاث، حوالي 45 مليون مواطن.

تتضن المرحلة الأولى، 9 محافظات هي "بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح"، على أن ينتهى خلال أكتوبر ونوفمبر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير جميع الكواشف الطبية التى ستتم بها عمليات المسح، وتوزيعها على الوحدات الصحية والقوافل الطبية فى الـ 9 محافظات، لافتة إلى صرف العلاج مجانًا للمرضى.

المزيد عن: مصر فيروس سي الكشف عن فيروس سي الرئيس السيسي اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:22 PM