تعرف على محافظات المرحلة الأولى في حملة "مسح فيروس سي"



تتضن المرحلة الأولى، 9 محافظات هي "بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح"، على أن ينتهى خلال أكتوبر ونوفمبر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير جميع الكواشف الطبية التى ستتم بها عمليات المسح، وتوزيعها على الوحدات الصحية والقوافل الطبية فى الـ 9 محافظات، لافتة إلى صرف العلاج مجانًا للمرضى.





تنطلق غدًا الاثنين، المرحلة الأولى من المسح القومي للكشف عن المصابين بفيروس سي، والتي تستهدف في نهاية المراحل الثلاث، حوالي 45 مليون مواطن.