زعيم كوريا الشمالية يهدى الجنوب زوجًا من الكلاب

أهدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن زوجًا من كلاب بونجسان الكورية الشمالية البيضاء وذلك فى أحدث مؤشر على دفء العلاقات بين البلدين.

وعقد مون وكيم اجتماعهما الثالث هذا العام في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية منتصف الشهر الحالى حينما طرح كيم فكرة هديته الأليفة وفقا لما جاء فى بيان للبيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وعبر الكلبان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وقرية بانمونجوم وصولا إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكان كيم قد عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون للمرة الأولى فى أبريل.

وتستقي سلالة بونجسان اسمها من مقاطعة فى كوريا الشمالية وتشتهر الكلاب من هذا النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها بمقدورها اصطياد النمور، وتعتبر كوريا الشمالية هذه الكلاب معلما وطنيا.

وسيعيش الكلبان مع كلب يدعى توري أصبح أول كلب ينتقل من مأوى للكلاب للعيش فى المجمع الرئاسى بكوريا الجنوبية.

واقتنى مون الذى يعرف عنه حبه للحيوانات تورى فى يوليو من العام الماضي بعد شهرين من توليه الرئاسة.

وليست هذه المرة الأولى التى يبعث فيها زعيم كورى شمالى بكلبين من سلالة بونجسان إلى زعيم كورى جنوبى.

ففى عام 2000، أرسل زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونج إيل، والد كيم جونج أون، كلبين من سلالة بونجسان إلى الرئيس الكورى الجنوبى آنذاك كيم داي جونج عندما عقدا أول قمة بين الكوريتين.

زعيم كوريا الشمالية يهدى الجنوب زوجا من الكلاب

أهدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن زوجا من كلاب بونجسان الكورية الشمالية البيضاء وذلك فى أحدث مؤشر على دفء العلاقات بين البلدين.

وعقد مون وكيم اجتماعهما الثالث هذا العام في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية منتصف الشهر الحالى حينما طرح كيم فكرة هديته الأليفة وفقا لما جاء فى بيان للبيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وعبر الكلبان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وقرية بانمونجوم وصولا إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكان كيم قد عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون للمرة الأولى فى أبريل.

وتستقي سلالة بونجسان اسمها من مقاطعة فى كوريا الشمالية وتشتهر الكلاب من هذا النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها بمقدورها اصطياد النمور، وتعتبر كوريا الشمالية هذه الكلاب معلما وطنيا.

وسيعيش الكلبان مع كلب يدعى توري أصبح أول كلب ينتقل من مأوى للكلاب للعيش فى المجمع الرئاسى بكوريا الجنوبية.

واقتنى مون الذى يعرف عنه حبه للحيوانات تورى فى يوليو من العام الماضي بعد شهرين من توليه الرئاسة.

وليست هذه المرة الأولى التى يبعث فيها زعيم كورى شمالى بكلبين من سلالة بونجسان إلى زعيم كورى جنوبى.

ففى عام 2000، أرسل زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونج إيل، والد كيم جونج أون، كلبين من سلالة بونجسان إلى الرئيس الكورى الجنوبى آنذاك كيم داي جونج عندما عقدا أول قمة بين الكوريتين.