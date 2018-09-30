يوسف: رحلة الـ180 دقيقة حاسمة في مشوار الأهلي

أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي على مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الأهلي بخبرة لاعبيه يعلم أن مباراتي الذهاب والعودة هما مباراة واحدة من 180 دقيقة شوطها الأول في القاهرة والثاني بالجزائر، وهناك تحدٍ كبير ورغبة قوية لحسم لقاء القاهرة بنتيجة جيدة تساعد الفريق في استكمال المشوار بنجاح في لقاء العودة.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي مقبل على 180 دقيقة حاسمة في مشواره الإفريقي بمواجهتي وفاق سطيف ذهابا وإيابًا مؤكدًا على إصرار اللاعبين والجهاز الفني قبل على تخطي تلك المرحلة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، والسعي لاستعادة دوري الأبطال الإفريقي والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية.



