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استعجال تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص السيارات المسروقة بالساتين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:34 م
استعجال تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص السيارات المسروقة بالساتين
ارشيفيه
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داليا عادل
 

استعجل محمد أمين وكيل نيابة البساتين الجزئية، تقرير معمل الادلة الجنائية الخاص بفحص السيارات المسروقة علي يد تشكيل عصابي وبيعها مرة أخرى بعد تزوير أوراقها، وكذلك المستندات الخاصة بها على لجنة لفحصها والتأكد من صحتها، وإرسال التقارير لإرفاقها بالتحقيقات.

 

وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 

 كانت  قوة أمنية بدائرة قسم شرطة البساتين، قد اشتبهت في سيارة نقل وبفحصها تبين أنه مبلغ بسرقتها، وبمواجهة قائدها أكد أنه اشتراها من شخص يدعى "م.ع" 37 سنة، بمبلغ مالي 200 ألف جنيه.


وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف على باقى التشكيل، وأكد أنه وسيط لبيع السيارات فقط، وأن التشكيل مكون من اثنين آخرين أحدهم يدعى "ا.م" ، يقوم بسرقة السيارات والآخر يدعى "م.ف" يزور أوراقها.

 

وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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