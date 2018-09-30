وزير الخارجية البريطاني السابق يصف خطة ماي للبريكست بـ"المنافية للعقل"

جدد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، هجومه على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، واصفًا خطتها للبريكست "بالمنافية للعقل".

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لحزب المحافظين الحاكم فى مدينة برمنجهام فى الوقت الذى تواجه فيه المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى مأزقا ؛ مما يسبب انقسامات عميقة حول الاستراتيجية التى يجب اتباعها قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لبريكست.

وجاءت تعليقات جونسون فيما وضعت رئيسة الوزراء خططا تهدف إلى تعزيز موقفها ، معلنة عن إجراءات لمنع الأجانب الذين يشترون المنازل ومقترحات لمهرجان وطنى فى عام 2022 وهو العام الذى ستجرى فيه الانتخابات العامة القادمة.

وسلط جونسون الضوء على التمييز الرئيسى بينه وبين ماى - فى ملاحظات من شأنها إثارة تكهنات حول طموحات جونسون فى زعامة حزب المحافظين - .. قائلا : "على عكس رئيسة الوزراء ، قمت بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

وفى مقابلة مع صحيفة "صنداى تايمز" .. قال جونسون إنه على المملكة المتحدة بناء جسر إلى أيرلندا وتأجيل خط السكك الحديدية للتركيز على إقامة خط سكك حديد عالى السرعة فى شمال إنجلترا.

ووصف وزير الخارجية السابق دعوة تيريزا ماى إلى ترتيبات جمركية ميسرة - وهى جزء من خطة "التشيكرز" لكسر الجمود فى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - "بالمنافية للعقل تماما".

واقترح أنه قد يتمكن من التوصل إلى صفقة أفضل من ماى ، وقال للصحيفة "على عكس رئيسة الوزراء ، قاتلت من أجل هذا ، أنا أؤمن به (البريكست)، وأعتقد أنه الشئ الصحيح بالنسبة لبلدنا وأعتقد أن ما يحدث الآن ، للأسف، ليس ما وعدت به الناس فى عام 2016. "