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طريقة تحضير بان كيك الكوسا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:00 ص
طريقة تحضير بان كيك الكوسا
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المقادير
- الكوسا : كوب (مبشورة) 
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم) 
- بقدونس : ربع كوب (مفروم) 
- البيض : 1 حبة 
- طحين : ربع كوب 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون : ربع كوب 
طريقة التحضير
1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

2. اخلطي الكوسا المبشورة والبصل والبقدونس والملح والفلفل جيداً.

3. أضيفي البيضة والطحين واخلطي.

4. اصنعي دوائر من العجين بسماكة ¼ انش واقليها بزيت الزيتون الساخن لمدة 4 دقائق على الجهتين حتى تتحمر وقدميها إلى جانب صلصة اللبن الزبادي.
المزيد عن: مكونات كتشينو طريقة عمل بان كيك الكوسا الطبخ التحضير
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