طريقة تحضير بان كيك الكوسا

المقادير

- الكوسا : كوب (مبشورة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- البيض : 1 حبة

- طحين : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.





2. اخلطي الكوسا المبشورة والبصل والبقدونس والملح والفلفل جيداً.





3. أضيفي البيضة والطحين واخلطي.



