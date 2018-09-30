ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مانشستر سيتي يضحي بـ"سترلينج" لضم نجم باريس جيرمان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:06 ص
مانشستر سيتي يضحي بـسترلينج لضم نجم باريس جيرمان
طباعة
متابعات
 

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أنَّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد يتخلى عن نجم الفريق رحيم سترلينج، من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنَّ مانشستر سيتي، يُحضِّر عرضًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، لضم النجم الواعد كيليان مبابي من سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ جوارديولا، يعتقد أنَّ المهاجم الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي الصيف الماضي، يُمكنه قيادة الفريق، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الوضع المالي لسان جيرمان، وتشير بعض التقارير، إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق عقوبة على الفريق الباريسي، ويتم إجباره على بيع بعض اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ مانشستر سيتي، في حال أراد ضم مبابي، فإنه سيتعين عليه بيع أحد نجوم الفريق، وسيكون رحيم سترلينج، هو الضحية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:50:05 AM