مانشستر سيتي يضحي بـ"سترلينج" لضم نجم باريس جيرمان





أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أنَّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد يتخلى عن نجم الفريق رحيم سترلينج، من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنَّ مانشستر سيتي، يُحضِّر عرضًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، لضم النجم الواعد كيليان مبابي من سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة إلى أنَّ جوارديولا، يعتقد أنَّ المهاجم الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي الصيف الماضي، يُمكنه قيادة الفريق، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





ويحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الوضع المالي لسان جيرمان، وتشير بعض التقارير، إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق عقوبة على الفريق الباريسي، ويتم إجباره على بيع بعض اللاعبين.





وأشارت الصحيفة إلى أنَّ مانشستر سيتي، في حال أراد ضم مبابي، فإنه سيتعين عليه بيع أحد نجوم الفريق، وسيكون رحيم سترلينج، هو الضحية.



