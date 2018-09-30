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نائب رئيس المصري: الأعضاء لا يتدخلون في عمل الجهاز الفني

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:25 ص
نائب رئيس المصري: الأعضاء لا يتدخلون في عمل الجهاز الفني
حسام حسن
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ريهام عبد المحسن
 

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن مجلس النادي برئاسة سمير حلبية لا يتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

 

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز: " أعضاء مجلس إدارة النادي لا يتدخلون في عمل الجهاز الفني".

 

وأضاف: " يمكن للجمهور حجز تذاكر مباريات المصري من خلال الموقع الإلكتروني ولنا قاعدة بيانات تشمل 27 ألف مشجع".

 

واختتم الخولي تصريحاته قائلاً: " أتمنى من جميع الجماهير أن تحذو حذو جماهير بورسعيد التي يحتاج المصري لدعمهم ويتأثر بغيابهم".

المزيد عن: محمد الخولي رياضة حسام حسن المصري الجهاز الفني
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