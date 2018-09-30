الخولي: هناك تفاوض مع بانسيه للعودة من جديد للمصري

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه يقترب من العودة لصفوف الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز: " نركز حاليًا بشكل كبير في بطولة الكونفدرالية أكثر من بطولة الدوري التي نطمح للفوز بها لأننا لو تأهلنا للنهائي سنخوضه على ملعبنا ولدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف: "سنتعاقد مع 3 أو 4 صفقات في يناير المقبل في 4 مراكز مختلفة وستكون صفقة واحدة منهم محلية".

واختتم الخولي تصريحاته قائلاً: " بانسيه الآن يخوض فترة إعداد وسيخوض التدريبات قريباً وهناك تفاوض معه من أجل العودة للفريق".