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الخولي: هناك تفاوض مع بانسيه للعودة من جديد للمصري

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:12 ص
الخولي: هناك تفاوض مع بانسيه للعودة من جديد للمصري
بانسيه
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ريهام عبد المحسن
 

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه يقترب من العودة لصفوف الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة.

 

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز: " نركز حاليًا بشكل كبير في بطولة الكونفدرالية أكثر من بطولة الدوري التي نطمح للفوز بها لأننا لو تأهلنا للنهائي سنخوضه على ملعبنا ولدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين".

 

وأضاف: "سنتعاقد مع 3 أو 4 صفقات في يناير المقبل في 4 مراكز مختلفة وستكون صفقة واحدة منهم محلية".

 

واختتم الخولي تصريحاته قائلاً: " بانسيه الآن يخوض فترة إعداد وسيخوض التدريبات قريباً وهناك تفاوض معه من أجل العودة للفريق".

 

 

المزيد عن: رياضة بانسيه المصري البورسعيدي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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