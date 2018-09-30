الخولي: هناك تفاوض مع بانسيه للعودة من جديد للمصري
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:12 صريهام عبد المحسن
أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه يقترب من العودة لصفوف الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة.
وقال
الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز: " نركز حاليًا بشكل كبير في بطولة
الكونفدرالية أكثر من بطولة الدوري التي نطمح للفوز بها لأننا لو تأهلنا للنهائي سنخوضه
على ملعبنا ولدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين".
وأضاف:
"سنتعاقد مع 3 أو 4 صفقات في يناير المقبل في 4 مراكز مختلفة وستكون صفقة واحدة
منهم محلية".
واختتم
الخولي تصريحاته قائلاً: " بانسيه الآن يخوض فترة إعداد وسيخوض التدريبات قريباً
وهناك تفاوض معه من أجل العودة للفريق".
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