محمود محيي الدين: يجب إتباع قواعد رقابية صارمة لتحقيق التنمية



وأضاف "محيي الدين"، في لقائه مع فضائية "dmc"، أن الدول كبيرة السكان مثل مصر تأخذ البرامج وتكيفها حسب احتياجاتها، حيث أن احتياجات محافظة واحدة فيها مثل احتياجات دولة أخرى.



وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولى، على ضرورة اتباع قواعد رقابية صارمة لتحقيق التنمية في البلد.

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن البنك يدخل في تمويل التنمية، والتعاون الإقليمي، مع قارة مثل أفريقيا، وأيضا التعاون مع الدول، وعدم شعور المواطن بنتائج التنمية يجعل مجهودات المنظمات الدولية بلا فائدة، ويعتبر "ثرثرة".