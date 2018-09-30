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كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من "النقود" (صور)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:59 ص
كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من النقود (صور)
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يعلم الجميع أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان صاحبة ثروة طائلة، حيث أن عائلة كاردشيان من أشهر وأغنى العائلات بأمريكا، وقررت "كيم" أمس استعراض ثروتها فى زى ارتدته أمس أثناء الاحتفال بالثروة الجديدة لصديقتها.

فبمعطف طويل مطبوع عليه بالكامل أوراق نقدية فئة الدولار من الماركة الإسبانية "Balenciaga"، و"بوت" عالى يصل إلى الفخذ مطابق لنفس تصميم المعطف، وحقيبة ذهبية متوجه بعلامة الدولار هى الأخرى.

 توجهت "كيم" إلى حفلة صديقتها التى تحتفل بحصولها على ثروة بعد بيعها لشركتها، وبالرغم من أن "كيم" لم تعلن عن هوية صديقتها، ولكنها نشرت فيديو فى خاصية "ستورى" من غرفة ملابسها على حسابها على الإنستجرام تبرر فيه سبب هذا المظهر اللافت، قائلة "ماذا تفعل حينما تقوم إحدى أصدقائك ببيع شركتها مقابل مليارين؟ الإجابة أن ترتدى زى كامل من النقود وتقيم لها حفلة"، ثم عرضت صورة لها فى زيها الجديد وصورة لحقيبتها المتلألأة.

كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من "النقود" (صور)
كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من "النقود" (صور)
كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من "النقود" (صور)
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