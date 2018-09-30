كيم كاردشيان ترتدي فستانا وحذاءاً من "النقود" (صور)







توجهت "كيم" إلى حفلة صديقتها التى تحتفل بحصولها على ثروة بعد بيعها لشركتها، وبالرغم من أن "كيم" لم تعلن عن هوية صديقتها، ولكنها نشرت فيديو فى خاصية "ستورى" من غرفة ملابسها على حسابها على الإنستجرام تبرر فيه سبب هذا المظهر اللافت، قائلة "ماذا تفعل حينما تقوم إحدى أصدقائك ببيع شركتها مقابل مليارين؟ الإجابة أن ترتدى زى كامل من النقود وتقيم لها حفلة"، ثم عرضت صورة لها فى زيها الجديد وصورة لحقيبتها المتلألأة.