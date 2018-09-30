اللجنة الأوليمبية: "المواثيق الدولية تمنع ما فعله مرتضى منصور"

أكد شريف العريان، رئيس الاتحاد الخماسي الحديث، والسكرتير العام للجنة الأوليمبية المصرية، أن المواثيق الدولية تمنع مافعله مرتضى في الفترة الماضية من تطاول علينا.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ناقشنا مع حسن مصطفى كل شئ، لكننا لم نذهب للحديث عن مرتضى منصور فقط".

وأكمل: "رغم إن في شكاوي عديدة للأجهزة الدولية، تأكدنا من الخطوات التي نأخذها من لجنة الاجتماع إنها صحيحة".

وأردف: "كل واحد أخذ حقه، هو لايريد الرد دي قصة ثانية ليس لدينا دخل بها، مصر كلها رأت ما فعله، وهو أمر غير مقبول".