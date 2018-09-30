ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اللجنة الأوليمبية: "المواثيق الدولية تمنع ما فعله مرتضى منصور"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:50 ص
اللجنة الأوليمبية: المواثيق الدولية تمنع ما فعله مرتضى منصور
مرتضى منصور
طباعة
عمرو مصطفى
 

 

أكد شريف العريان، رئيس الاتحاد الخماسي الحديث، والسكرتير العام للجنة الأوليمبية المصرية، أن المواثيق الدولية تمنع مافعله مرتضى في الفترة الماضية من تطاول علينا.

 

وقال العريان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ناقشنا مع حسن مصطفى كل شئ، لكننا لم نذهب للحديث عن مرتضى منصور فقط".

 

وأكمل: "رغم إن في شكاوي عديدة للأجهزة الدولية، تأكدنا من الخطوات التي نأخذها من لجنة الاجتماع إنها صحيحة".

 

وأردف: "كل واحد أخذ حقه، هو لايريد الرد دي قصة ثانية ليس لدينا دخل بها، مصر كلها رأت ما فعله، وهو أمر غير مقبول".

 

المزيد عن: مرتضى منصور رياضة اللجنة الاوليمبية العريان الزمالك اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 4:40:02 AM