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ستوريدج: سعيد بوصولي للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:45 ص
ستوريدج: سعيد بوصولي للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول
ستوريدج
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منى العوضي
 

 

تحدث دانييل ستوريدج، نجم نادي ليفربول، عن الهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال ستوريدج، للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "لقد حاولت التواجد في مكان مناسب، وشاكيري دائماً ما يلعب الكرة للأمام، وشاهدت كانتي قادماً، لذلك صوبت الكرة مباشرة".

 

وتابع حديثه: "أشعر بالسعادة بعد وصولي للهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول، لعبت لتشيلسي وحققت معهم العديد من الانجازات".

 

وأضاف: "كل نقطة مهمة في الدوري الإنجليزي، لا ننظر للأمر على أنه عامل حسم للموسم، هي مجرد مباراة واحدة وما زال أمامنا موسم طويل لذلك علينا التركيز".

 

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