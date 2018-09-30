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المحمدي: جوزيه والبدري سبب تطفيشي من الأهلي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:37 ص
المحمدي: جوزيه والبدري سبب تطفيشي من الأهلي
مانويل جوزيه
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الفجر الرياضي
 

فجر حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، مفاجأة مدوية عن رحيله من النادي الأهلي.

 

وقال حسين المحمدي خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"،: "مانويل جوزيه وحسام البدري سبب تطفيشي من النادي الأهلي".

 

وأشار المحمدي الابن: "رحل جوزيه وخلفه حسام البدري في القيادة الفنية وكنت العب مع الفريق على فترات متباعدة ومتقطعه.. وعندما هتفت لى جماهير الاهلي وكانت تطالب بمشاركتي كتبت مشهد الوداع".

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