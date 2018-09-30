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فاركو بدون راحة استعدادا لأبو قير للأسمدة بالكأس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:00 ص
فاركو بدون راحة استعدادا لأبو قير للأسمدة بالكأس
فاركو
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محمد عبد الفتاح
 

 

قرر محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول بنادي فاركو، عدم منح لاعبيه راحة من التدريبات، عقب الفوز أمس على ألعاب دمنهور بملعب الآخير ١/٢ بالدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر.

 

ويخوض فاركو تدريباته الثانية من ظهر اليوم الأحد على ملعبه بالعامرية، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة الاربعاء المقبل بملعب الآخير بالطابية بدور الـ ٦٤ من مسابقة كأس مصر.

 

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