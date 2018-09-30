تحت تهديد السلاح.. طالب يغتصب شقيقته بالبساتين





قام طالب جامعي، بهتك عرض شقيقته 12 سنة تحت تهديد السلاح "سكين" وذلك بمنطقة البساتين، وتبين أن والدتهما من اكتشفت الواقعة، بعد رؤية نجلتها فى حالة انهيار شديد وعارية تماما، وبسؤالها أقرت بقيام شقيقها بتهديدها بسكين والاعتداء عليها وهددها بعدم إخبار أحد.





كما استمعت النيابة لأقوال الطفلة الضحية التى قالت إنه بعد خروج والدتها من المنزل وجدت شقيقها يدخل عليها غرفتها ومعه سكين أحضرها من المطبخ، وأجبرها على خلع ملابسها وقام بالاعتداء عليها، ثم فر هاربا.





كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من سيدة تفيد بقيام نجلها الكبير بالاعتداء على شقيقته ومحاولة اغتصابها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.



