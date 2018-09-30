أهالي الخياطة يقطعون الطريق اعتراضًا على مرور سيارات النقل المحملة بالملح (صور)

تجمهر أهالي قرية الخياطة، التابعة لمركز دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لقطع الطريق الواصل بين قرية الخياطة ومدينة عزبة البرج، اعتراضا علي مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالملح والذي يتساقط منها علي الطريق مما يؤدي إلى وقوع حوادث.



طالب الأهالي بلقاء مدير عام الطرق، ومحافظ دمياط لوضع حد للأزمة وتداركها.