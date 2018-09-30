عاجل.. المصري يطالب بزيادة أعداد الجماهير في مباراة فيتا كلوب بالكونفيدرالية

تقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل زيادة أعداد الجماهير لحضور مباراة الفريق أمام فيتا كلوب بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وطالب المجلس بزيادة أعداد الجماهير إلى 17 ألف مشجع في المباراة المرتقبة أمام نادي فيتا كلوب، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على استاد بورسعيد فى المسابقة الإفريقية.





