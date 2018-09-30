ماورڤيرك يستعيد توازنه ويفوز على بولتين بهدف نظيف

نجح فريق ماورڤيرك النمساوي في تحقيق الفوز على حساب فريق بولتين بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس، ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى ماتعرف بمجموعة الشرق في دوري الدرجة الثانية النمساوي.

استعاد ماورڤيرك توازنه سريعا عقب الهزيمة المباغتة التي تعرض لها الفريق الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن فقدانه لصدارة المجموعة، الأمر الذي دفع مصطفى النمر رئيس النادي لعقد جلسه مع الجهاز الفني واللاعبين لمعرفة أسباب الهزيمة المفاجئة أمام منافس متواضع.

الفوز حافظ على حظوظ ماورڤيرك في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده من النقاط إلى ٢١ نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف أبرشيدورف المتصدر بأفضلية فارق الأهداف.

يذكر أن الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر يتولى منصب المستشار الفني لفريق ماورڤيرك المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر والذي يطمح الى الصعود بالفريق للدوري النمساوي الممتاز .