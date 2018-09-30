ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ماورڤيرك يستعيد توازنه ويفوز على بولتين بهدف نظيف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:05 ص
ماورڤيرك يستعيد توازنه ويفوز على بولتين بهدف نظيف
ماورڤيرك
طباعة
أحمد جمال
 

 

نجح فريق ماورڤيرك النمساوي في تحقيق الفوز على حساب فريق بولتين بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس، ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى ماتعرف بمجموعة الشرق في دوري الدرجة الثانية النمساوي.

 

استعاد ماورڤيرك توازنه سريعا عقب الهزيمة المباغتة التي تعرض لها الفريق الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن فقدانه لصدارة المجموعة، الأمر الذي دفع  مصطفى النمر رئيس النادي لعقد جلسه مع الجهاز الفني واللاعبين لمعرفة أسباب الهزيمة المفاجئة أمام منافس متواضع.

 

الفوز حافظ على حظوظ ماورڤيرك في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده من النقاط إلى ٢١ نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف أبرشيدورف المتصدر بأفضلية فارق الأهداف.

 

يذكر أن الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر يتولى منصب المستشار الفني لفريق ماورڤيرك المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر والذي يطمح الى الصعود بالفريق للدوري النمساوي الممتاز .

المزيد عن: ماوفيرك ماورفيرك رياضة بولتين الاخبار الرياضية الأسبوع الماضي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:26 AM