عاجل.. رد ناري من اتحاد الكرة على"الأوليمبية" بسبب مرتضى منصور

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الوضع داخل الساحة الرياضية أصبح مشحونا بشكل كبير، مشددا على أن القرارات يتم إصدارها بأهواء شخصية.

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " لم أشاهد قرار من قبل مثل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف رئيس الزمالك مرتضى لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار ولا أعرف ما الذي حدث كي يصدر مثل هذا القرار والذي تم اتخاذه في غياب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتعرضه لوعكة صحية".

وأضاف: " اللجنة الأولمبية أخطأت في التعامل مع رئيس الزمالك ونادي بحجم الزمالك والأجواء باتت غير صحية وأتمنى أن نجد مخرج لهذه الأزمة ورغم أنني أهلاوي إلا أنني مستاء مما يتعرض له نادي الزمالك خلال تلك المرحلة ".