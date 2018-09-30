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سقوط أمطار على تلك المناطق اليوم.. و"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذه الظاهرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:46 ص
سقوط أمطار على تلك المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري شديد الحرارة على محافظات الجنوب لطيف على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على مدن القناة والطرق الزراعية وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، حيث وجهت تحذير هام لقائدي السيارات بضرورة القيادة بحذر وبسرعة من خفضة من أجل المحافظة على أرواح المواطنين.

كما تظهر السحب المنخفضة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية وجنوب البلاد ودنوب سيناء وبعض مناطق في محافظات الوجه البحري.

كما تنشط الرياح وتكون أغلبها شمالية غربية على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
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