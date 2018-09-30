توني كروس: لست راضيا عن النتيجة أمام الأتليتكو ولكن!

عبّر توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، عن عدم رضاه بالتعادل مع أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الأسباني.

وكتب كروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لست راضيًا عن النتيجة ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن نستمر بها".

وحسم التعادل السلبي نتيجة ديربي مدريد، ليحتل الريال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما أتلتيكو في الرابع برصيد 12 نقطة.