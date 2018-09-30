وزير الرياضة يحضر الجمعية العمومية لـ"الكاف" بشرم الشيخ

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضور الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد الإفريقي "كاف" والمنعقدة حاليًا بشرم الشيخ.

وكان وزير الشباب والرياضة، وصل منذ قليل إلى مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء، من أجل حضور افتتاح الجمعية العمومية، على أن يتفقد عدد من المنشآت، رفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما يلتقي صبحي، أحمد أحمد رئيس الكاف وإنفانتينو رئيس الفيفا، على هامش الاجتماعات التي تُعقد في شرم الشيخ لمناقشة بعض الملفات والتي تخص تنظيم بطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون أو سحب التنظيم، بالإضافة إلى دراسة تطبيق تقنية الفيديو بالبطولة المقبلة.