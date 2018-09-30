ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزير الرياضة يحضر الجمعية العمومية لـ"الكاف" بشرم الشيخ

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:45 ص
وزير الرياضة يحضر الجمعية العمومية لـالكاف بشرم الشيخ
اشرف صبحي
طباعة
محمد الصو
 

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضور الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد الإفريقي "كاف" والمنعقدة حاليًا بشرم الشيخ.

 

وكان وزير الشباب والرياضة، وصل منذ قليل إلى مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء، من أجل حضور افتتاح الجمعية العمومية، على أن يتفقد عدد من المنشآت، رفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

كما يلتقي صبحي، أحمد أحمد رئيس الكاف وإنفانتينو رئيس الفيفا، على هامش الاجتماعات التي تُعقد في شرم الشيخ لمناقشة بعض الملفات والتي تخص تنظيم بطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون أو سحب التنظيم، بالإضافة إلى دراسة تطبيق تقنية الفيديو بالبطولة المقبلة.

 

المزيد عن: وزير الرياضة رياضة بطولة الامم الافريقية الجمعية العمومية اشرف صبحي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 1:10:09 AM