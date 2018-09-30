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بعد ثغرة "فيس بوك".. "إزاي تحمي حسابك من الاختراق"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:39 ص
بعد ثغرة فيس بوك.. إزاي تحمي حسابك من الاختراق
فيس بوك
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داليا الحسين
 
قال الدكتور عادل عبد المنعم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الاختراق الذي حدث في موقع "فيس بوك" الجمعة، حدث نتيجة وجود ثغرة في النظام استغلها الهاكرز.

وأضاف "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهاكرز استطاع التحكم في 50 مليون حساب بنسبة 100% ولكنه لا يستطيع تغيير كلمة المرور للحسابات.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن الفيس بوك أغلق تلك الثغرة، مؤكدًا على ضرورة تغيير كلمة المرور وتجنب الدخول للحساب الخاص من شبكات الأماكن عامة مثل المستشفيات والنوادي والفنادق، وعدم ربط الحساب بحسابات أخرى في تويتر وانستجرام وسكايب.
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